Kayıp Mimar Ece Gürel'in Bulunduğu Anlara Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gitmek için evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, günler süren aramanın ardından gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından, Gürel’in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürel, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart'ta ayrılan Ece Gürel'den haber alamayan yakınları yakınları kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli ilçe belediyelerinin arama-kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in en son Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği İETT otobüsündeki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları Valide Sultan Bendi’nde dalış yaparak incelemelerde bulundu. Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanlık alanda bulununca ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

GECE SAATLERİNDE BULUNDU

Dün gece saat 01.15 itibarıyla, arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ekibi ile 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi, Gürel’i sarp ormanlık alanda dere kenarında uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Gürel’in bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk müdahalenin ardından Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ece Gürel’in sağ olarak bulunduğu haberi, ailesi ve yakınlarını büyük sevince boğdu. Eşi Sezer Gürel, haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta zorlanan Sezer Gürel, eşiyle telefonda konuştu. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yapan Sezer Gürel, “Herkesten Allah razı olsun. Günlerdir bekliyorduk, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyorduk. Onun fotoğrafını gördüğüm an derin bir nefes aldım. Bir daha onu asla yalnız bırakmam.” ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise duygularını, “Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için canla başla çalışan herkese minnettarım.” sözleriyle dile getirdi. Anne Gülşen Koçoğlu da, “Gerçekten büyük bir mucize yaşadık. Umutlarımızın tükendiği anda gelen bu haberle sevinçten havalara uçtum.” dedi.

BULUNMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Gürel'in kurtarılma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin Gürel’i uyandırdığı ve onun bilincinin açık olduğu görüldü. Titrediği görülen Gürel termal battaniyeyle sarıldı. Daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından ormanlık alanda güvenlik önlemlerini artırırken, AFAD yetkilileri, bölgedeki riskli alanlarla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti. Gürel’in dört gün boyunca nasıl hayatta kaldığı ve kaybolma sebebiyle ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2 Mart'ta evden çıkıp Belgrad Ormanı'na giden Ece Gürel’in kaybolmasının ardından ekipler, geniş çaplı bir arama başlatmıştı. Kamera kayıtlarına göre, Gürel'in orman girişinde otobüsten indiği görülmüştü. Telefon sinyallerinin en son ormanda tespit edilmesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanda bulunmuştu. Ormanda 4 gün boyunca hayatta kalmayı başaran Gürel’in herhangi bir ciddi yaralanmasının olmadığı, ancak tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA