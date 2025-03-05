Kaybolan Mimarın Eşi Müge Anlı'da Konuştu: 'Sahurda Tartıştık, Dargındık'

İstanbul’da yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Kendisine bir daha ulaşılamayınca ailesi ve eşi paniğe kapılarak polise haber verdi. Güvenlik güçleri, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle ormanda geniş çaplı bir arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Gürel’in telefonu, montu ve 14 kilometre uzakta ise hırkası bulundu. Gürel'in olay günü otobüsle bölgeye gittiği belirlendi. Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

AİLESİ MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Kayıp mimarın ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Canlı yayında Müge Anlı, olayın detaylarını paylaşırken Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel’e önemli sorular yöneltti. “Neden eşiniz tek başına oraya gitti? Evden ne diye çıktı? Bu kız nasıl kaybolabilir?” diye soran Anlı, eşinin anlatacaklarının olayın aydınlatılmasında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"ARAMIZ BOZUKTU"

Sezer Gürel, son günlerde eşiyle aralarının bozuk olduğunu ve iş değişikliği nedeniyle stresli bir dönemden geçtiklerini söyledi. Kaybolmadan önce sahurda tartıştıklarını, dargın olduklarını ve eşinin sabah dışarı çıkacağını söylediğini belirten Gürel, kendisinin ise yorgun olduğu için eşine eşlik etmediğini anlattı. Ece Gürel’in meditasyon yapmayı sevdiğini ve ormanda zaman zaman bu tür aktiviteler gerçekleştirdiğini belirten Sezer Gürel, eşinin intihar edecek bir yapıya sahip olmadığını dile getirdi.

KAN İZİ Mİ BULUNDU?

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bölgede kan izine benzer bir bulguya rastlandı. Ancak bunun gerçekten kan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Anlı, bu izlerin kayıp vakasıyla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Bölgede bulunan muhabir, kan izi olduğu düşünülen bölgenin 50 dakikalık bir mesafede olduğunu aktardı.

Ece Gürel’in annesi ise kızının ormanda yürüdüğünü ancak yolu takip etmediğini düşündüğünü söyledi. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, ekipler genç kadının izine ulaşmak için bölgedeki göletleri ve ormanlık alanları detaylı bir şekilde tarıyor.

Kaynak: ATV