21 Cast Ajansına İnceleme: Rekabet Kurumu Başkanı Ayrıntılarını Açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın sorularını yanıtladı. Cast ajanslarının komisyon oranlarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iddiaların incelendiğini söyleyen Küle, "Gerekirse birtakım davranışsal ya da yapısal tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı.

21 CAST AJANSINA SORUŞTURMA

21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını kaydeden Küle, “Esasen bu soruşturmamız medya ve eğlence sektörü diyebileceğimiz alanda yürüttüğümüz 4 incelemeden bir tanesi. Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor. Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği." dedi.

"Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunları mercek altına almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullanan Küle, "Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili." diye konuştu.

Küle, sektörün daha rekabetçi olması için birtakım çalışmalar planlandığını da sözlerine ekledi.

AYŞE BARIM TUTUKLANMIŞTI

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan Barım, önce sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmiş, daha sonra ise 2013’teki Gezi protestolarında hükümeti devirmeye yönelik faaliyet içinde olma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım'ın şirketinin de aralarında olduğu 21 şirket hakkında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu. Ayşe Barım'ın uzlaşmak istediği nacak Rekabet Kurumu'nun uzlaşmayı reddettiği medyaya yansımıştı.

Kaynak: Dünya