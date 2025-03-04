21 Cast Ajansına İnceleme: Rekabet Kurumu Başkanı Ayrıntılarını Açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını açıkladı ve detayları paylaştı. Medya ve eğlence sektörüne yönelik kapsamlı bir inceleme yapıldığını kaydeden Küle, rekabetçi bir sektör için çalışma yaptıklarını söyledi.

21 Cast Ajansına İnceleme: Rekabet Kurumu Başkanı Ayrıntılarını Açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Dünya gazetesinden Nagihan Kalsın'ın sorularını yanıtladı. Cast ajanslarının komisyon oranlarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarmayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iddiaların incelendiğini söyleyen Küle, "Gerekirse birtakım davranışsal ya da yapısal tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı.

21 CAST AJANSINA SORUŞTURMA

21 cast ajansına soruşturma başlatıldığını kaydeden Küle, “Esasen bu soruşturmamız medya ve eğlence sektörü diyebileceğimiz alanda yürüttüğümüz 4 incelemeden bir tanesi. Bu incelemeler; birbirleriyle içe içe geçmiş alanları kapsıyor. Bunlardan ilki sinema gösterimi ve dağıtımı, ikincisi sinema ve dizi yapımı ile bu yapımların yurt dışı dağıtımı ve YouTube gösterimleri, üçüncüsü abonelik temelli isteğe bağlı video platformları ve dördüncüsü ise cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği." dedi.

"Biz saydığım bu 4 inceleme ile sektördeki bütünleşik ve iç içe geçmiş yapıların tamamındaki rekabetçi endişe ve sorunları mercek altına almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullanan Küle, "Cast direktörlüğü ve cast ajanslığı/menajerliği konusuna geri dönersek. Burada 21 teşebbüs hakkında yürütülen bir soruşturma var. İddialar söz konusu ajansların komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma ile ilgili." diye konuştu.

Küle, sektörün daha rekabetçi olması için birtakım çalışmalar planlandığını da sözlerine ekledi.

21 Cast Ajansına İnceleme: Rekabet Kurumu Başkanı Ayrıntılarını Açıkladı - Resim : 1

AYŞE BARIM TUTUKLANMIŞTI

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan Barım, önce sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmiş, daha sonra ise 2013’teki Gezi protestolarında hükümeti devirmeye yönelik faaliyet içinde olma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım'ın şirketinin de aralarında olduğu 21 şirket hakkında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu. Ayşe Barım'ın uzlaşmak istediği nacak Rekabet Kurumu'nun uzlaşmayı reddettiği medyaya yansımıştı.

Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş GelişmeAyşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş GelişmeGüncel
Ayşe Barım'ın Hakimlikteki İlk İfadesi: 'Beni 'Mama' İlan Ettiler'Ayşe Barım'ın Hakimlikteki İlk İfadesi: 'Beni 'Mama' İlan Ettiler'Güncel

Kaynak: Dünya

Etiketler
Ayşe Barım Rekabet Kurulu
Daltonlar Suç Örgütünün Kilit İsminin Suç Haritası Ortaya Çıktı Daltonlar Suç Örgütünün Kilit İsminin Suç Haritası Ortaya Çıktı
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Yüzlerce Çalışanı Tutuklanmıştı: Kayyım Atanan Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki