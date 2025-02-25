Yüzlerce Çalışanı Tutuklanmıştı: Kayyım Atanan Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi

Maydonoz Döner’den yapılan açıklamada, ''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir'' denildi.

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Yüzlerce Çalışanı Tutuklanmıştı: Kayyım Atanan Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi

Antalya merkezli 32 ilde operasyon düzenlenen Maydonoz Döner’in yüzlerce çalışanı tutuklanmıştı. Restoran zinciri üzerinden terör örgütü FETÖ'ye finansal kaynak sağlandığı tespit edilmişti. Kayyım atanan restoran zincirinden ilk açıklama geldi.

Yüzlerce Çalışanı Tutuklanmıştı: Kayyım Atanan Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi - Resim : 1

"TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir." denilen açıklamada, soruşturma kapsamında aralarında Maydonoz Döner'in de bulunduğu 22 şirkete kayyım atandığı belirtildi. Yeni yönetim kurulunun 416 şubede işlerin aksamaması için gerekli çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Yüzlerce Çalışanı Tutuklanmıştı: Kayyım Atanan Maydonoz Döner'den İlk Açıklama Geldi - Resim : 2

Şubelerde hizmetin kesintisiz olarak devam ettiği belirtilen açıklamada, sosyal medyada ve basında yer alan haberlerin 'doğrulanmamış' olduğu öne sürüldü ve "TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü FETÖ'ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyon gündeme bomba gibi düşmüştü. Dev restoran zincirinde çalışan yüzlerce kişi gözaltına alınmış, birçoğu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aydın ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yeni tutuklamalar gerçekleşmişti. Kayyım atanan şirketten ilk açıklama bugün geldi. Şirket, yeni yönetim kuruluyla ticari faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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