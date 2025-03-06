Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı

2 Mart'ta evden çıktıktan sonra gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel, dün gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü, o anları anlattı.

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Belgrad Ormanı'nda Pazar gününden bu yana kayıp olan Ece Gürel, Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri tarafından hafif yaralı olarak bulundu. Vücudu tamamen soğuyan Gürel, termal battaniye ve montlarla ısıtıldıktan 6 dakika sonra tepki vermeye başladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"DUDAKLARI TİTRİYORDU"

Arama çalışmalarına katılan MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, Gürel’i buldukları anı şöyle anlattı:

"İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ancak 72 saat dolduğu için vücudu tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Bu, sinir sisteminin hâlâ çalıştığını gösteriyordu ve bizi çok mutlu etti. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık."

Altun, ekibin sistemli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Doğru şekilde nasıl arama yapılması gerekiyorsa o şekilde hareket ettik. Yanımda ekip arkadaşım vardı ve Ece'yi bulduğumuz anda ‘bulundu’ diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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