Deprem Oldu Zannettiler, Gerçek Bambaşka Çıktı! Camdan Bakanlar Şoke Oldu

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Aynı anda seyir halinde olan başka bir araç da kazadan kaçmaya çalışırken kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.B. yönetimindeki otomobil Millet Bulvarı’nda kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp devrildi. Bu sırada başka bir sürücü, çarpışmayı önlemek için manevra yaparken önce orta refüje, ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi.

DEPREM PANİĞİ

Kazanın ardından apartman sakinleri büyük bir gürültüyle uyanırken, bazıları kamyon devrildiğini, bazıları ise deprem olduğunu sandı. Apartman sakini Nalan Cebeci, "Büyük bir sarsıntı yaşadık, kızım çok korktu, deprem olduğunu düşündük" dedi.

BİR SÜRÜCÜ KAÇTI

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılarak otoparka götürülürken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA