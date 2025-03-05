Yan Yatan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında gece geç saatlerde sürücü Veysel B.’nin (65) yönetimindeki 25 ACU 847 plakalı araç, Malatya'dan Adıyaman yönüne seyir halindeyken, D-850-10 karayolu üzerinde kontrolden çıktı ve yolun sağ tarafına doğru yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA