Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü

Aydın'da meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya döndü. İki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Fevzi Akalın hayatını kaybederken, kazaya karışan araç hurdaya döndü.

Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzerindeki İsmet İnönü Caddesi Yenikent Kavşağı’nda meydana geldi. Kuşadası’ndan Söke yönüne ilerleyen A.Ö. yönetimindeki otomobil, bir sitenin çıkışından aniden yola giren Fevzi Akalın’ın kullandığı araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü - Resim : 1

Ağır hasar alan araçta bulunan Fevzi Akalın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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