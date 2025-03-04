Bıçakla Otomobillerin Lastiğini Patlattı, Biber Gazıyla Etkisiz Hale Getirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki araçların lastiklerini bıçakla patlatarak zarar verdiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınırken direnen 30 yaşındaki şahıs, polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, K.S.T. (30) isimli şahıs, elindeki bıçakla cadde üzerindeki araçların lastiklerini hedef aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, aynı kişinin kısa süre sonra Pazarcı Mahallesi’nde de araçlara zarar verdiği bilgisini aldı.

Ekipler, elinde bıçak bulunan şahsı ikna etmekte güçlük çekince biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA