İşçileri Taşıyan Servisler Çarpıştı! 19 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada, Mevlüt Ç. yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs ile Hüsnü Ö. idaresindeki 45 J 1143 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

19 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan iki sürücü ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçileri Taşıyan Servisler Çarpıştı! 19 Yaralı - Resim : 1

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüslerin kavşakta çarpıştığı ve araçların savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak: İHA

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