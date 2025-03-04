Tarihi Eser Operasyonunda 3 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. Aramalarda, bronz bir heykel de dahil olmak üzere 285 tarihi eser niteliğinde obje ve 502 sikke ele geçirildi.

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Tarihi Eser Operasyonunda 3 Gözaltı

Tekkeköy ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, R.K. adlı şahsın iş yerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve sosyal medyada müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kirazlık Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda, bronz bir heykel de dahil olmak üzere 285 tarihi eser niteliğinde obje ve 502 sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi R.K. ile E.A. ve C.Z. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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