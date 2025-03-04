TIR Şoförünü Darbetmek İçin Aracın Üzerine Çıktılar!
İstanbul Esenyurt’ta trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi, araçlarının üstüne çıkarak TIR şoförüne saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Esenyurt’ta Yeşilkent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, otomobildeki iki kişi araçtan inerek otomobilin üzerine çıktı. Saldırganlar, TIR şoförüne tekmelerle saldırdı.
O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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