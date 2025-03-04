Denizli'de Kayıp İki Çocuktan Hiçbir İz Yok!

Denizli'de 11 yaşındaki Hüseyin ile 14 yaşındaki Bengisu'dan haber alınamıyor. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken ailelerin gözü kapıda...

Denizli'de Kayıp İki Çocuktan Hiçbir İz Yok!

Denizli'de iki çocuk peş peşe kayboldu. Pamukkale ilçesindeki evinden çıkan 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf'tan 2 gündür hiçbir iz yok.

Denizli'de Kayıp İki Çocuktan Hiçbir İz Yok! - Resim : 1

Polis ekipleri Hüseyin'i her yerde ararken aile de vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu.

Denizli'de Kayıp İki Çocuktan Hiçbir İz Yok! - Resim : 2

14 yaşındaki Bengisu Keskin ise 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile hemen ekiplere başvurdu. Polisin Bengisu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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