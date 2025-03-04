Denizli'de Kayıp İki Çocuktan Hiçbir İz Yok!

Denizli'de iki çocuk peş peşe kayboldu. Pamukkale ilçesindeki evinden çıkan 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf'tan 2 gündür hiçbir iz yok.

Polis ekipleri Hüseyin'i her yerde ararken aile de vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu.

14 yaşındaki Bengisu Keskin ise 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile hemen ekiplere başvurdu. Polisin Bengisu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA