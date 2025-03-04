Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, D-400 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Yeşil Mahalle ışıklar bölgesinde meydana gelen olayda, M.E. yönetimindeki 01 SE 800 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekti ancak kısa sürede alevler otomobilin büyük bir bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA