Türk Müziğinin Büyük Ustasına Acı Veda

‘Aldırma Gönül’, ‘Gitti Gideli’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Güzel Günler Göreceğiz’, ‘Hey Gönül’, ‘Bekle Bizi İstanbul’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan, 54 yıllık sanat hayatına sayısız albüm ve ödül sığdıran 75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram 2 Mart’ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Sanat dünyasının Edip Abisi için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninde Edip Akbayram’ın sanat kariyeri, şarkılarının hikayeleri, ödüllerini alırken yaptığı konuşmalara yer verildi. Usta sanatçının şarkı söylediği anlar ise tüm salon tarafından ayakta alkışlandı.

'CANIMIN YARISINI KAYBETTİM'

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram “Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim” diyerek acısını dile getirdi.

'YOLUMA IŞIK TUTAN BABAM HOŞÇA KAL'

Usta ismin kızı Türkü, babası için ‘Gülüşünü özledim’ diyerek şunları söyledi: Çoğunuzun ‘Edip Abi’si benim babam, canıma can katan, yoluma ışık tutan. Ne söylesem eksik kalacak onun yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Mücadele, direnişle geçen koca bir ömür babamınki bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam birimizin sevdasında kavgasında umudunda hep yaşayacak. Hoşça kal.

'SESİYLE RUHUMUZA İŞLERDİ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anma töreninde usta sanatçı Edip Akbayram’ı şu sözlerle anlattı: Türkiye’nin güçlü seslerinden biri, tarifsiz sesiyle tarifsiz duygular yaşatmış bir insandan bahsediyoruz. Hak mücadelesi veren insanların onurlu mücadelesinde öyle bir ses çıkarırdı ki tüyleri diken diken ederdi. Çok özel bir insan. Ülkesini çok seven bir insan, bu halkın istekleri, düşünceleri türkü olup onun sesinden ruhumuza işlerdi. Milyonların hayatına dokundu.

'HER EVDEN BİR EL UĞURLUYOR'

Usta sanatçı şu sözlerle anlatıldı: Sevgiye, barışa, müziğe tutkulu bir adamdı. Çok erken kaybettik, sonsuzluğa uğurladık. Biliyoruz ki Edip Akbayram’ı her evden, her köşe başından bir el uğurluyor.

SANAT DÜNYASI 'EDİP ABİSİ'Nİ UĞURLADI

Edip Akbayram’ın ölümünün ardından sevenleri ve yakın dostları da duygu dolu veda mesajları paylaştı. Sanat dünyasının ‘Edip Abi’si şu sözlerle anıldı:

Türkan Şoray: Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak.

Hülya Koçyiğit: Eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edindi.

Erol Evgin: 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm.

Zülfü Livaneli: Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm.

İbrahim Tatlıses: Mekânın cennet olsun büyük usta.

Garo Mafyan: Kalbimizdeki yerin hep başka olacak.

Cahit Berkay: Işıklar içinde uyu canım kardeşim.

Nükhet Duru: Ciğerimiz yandı.

Tarkan: Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek.

Yavuz Bingöl: Bu büyük sanatçıyla tanışma, komşuluk, arkadaşlık yapma şerefine ulaştım. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik.

Mahsun Kırmızıgül: O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi.

Gökhan Kırdar: Yokluğunda soldu gönlüm. Ruhun şad olsun. Aşkla.

Sıla: Kıymetli abim, büyük usta. Çok özleyeceğiz.

Belkıs Akkale: Can kardeşim mekânın cennet olsun, senin için ne yazılsa az.

Ahmet Selçuk İlkan: Bir efsane daha sonsuzluğa göçtü. Acımız çok derin.

Suavi: Uğurlar olsun karakteri sağlam, başı dik, yüreği temiz yol arkadaşım.

Melike Demirağ: Gençlik arkadaşım, onurlu yoldaşım hoşçakal dedi hepimize.

Mustafa Sandal: Hepimizin Edip Abi’si, seni gülen yüzünle hatırlayacak, güzel günler görmeyi hayal etmeye devam edeceğiz.

Ahmet Ümit: Güle güle bu ülkenin en güzel abisi...

Ayşegül Aldinç: İlkeli, ödünsüz, yeri dolmayacak büyük usta. Yerin çok ayrıydı. Çok da iyi bilirdik.

Levent Yüksel: Nur içinde yat Edip Abi, yanık sesini ve seni çok özleyeceğiz.

Deniz Seki: Çok yufka yürekli, çok iyi bir adamdı.

Volkan Konak: İyi kalpli, dost yürekli abim. Her zaman hafızamda yaşayacaksın, lekesiz ve tertemiz.

Nebil Özgentürk: Ülkemizin onur-gurur zirvelerindendi. Erken ölüm, çok erken.

Kaynak: Haber Merkezi