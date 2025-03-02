Yürek Yakan Veda: Dört Yaşındaki Nazlı Toprağa Verildi

Denizli'de oyun oynamak evinden ayrılan ve cansız bedeni derede bulunan 4 yaşındaki Nazlı son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Küçük Nazlı’nın ön otopsisinde ise derede boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Güncelleme:

Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, misafirlik için gittiği evden oyun oynamak için ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamadı. Kamera kayıtlarıyla son olarak gittiği yön tespit edilirken, bölgeye yakın dere yatağında arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin seferber olduğu ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı arama çalışmalarından ise kahreden haber geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN KAHREDEN HABER GELDİ

28 saatlik arama çalışmalarının ardından Nazlı’nın cansız bedeni düştüğü tahmin edilen noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağında bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından 4 yaşındaki Nazlı’nın naaşı otopsi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek Yakan Veda: Dört Yaşındaki Nazlı Toprağa Verildi - Resim : 1

DEREDE BOĞULDUĞU BELİRLENDİ

Nazlı Şeşen'in ön otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazlı’nın cansız bedeni ailesinin ikamet ettiği Kocabaş Mahallesi’ne getirilerek helallik istendi. Bu esnada Nazlı’nın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Yürek Yakan Veda: Dört Yaşındaki Nazlı Toprağa Verildi - Resim : 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınması için naaş Kösem Camii’ne getirilirken minin Nazlı’nın tabutunun üstüne beyaz kıyafet bırakıldı. Cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yürek Yakan Veda: Dört Yaşındaki Nazlı Toprağa Verildi - Resim : 3

Cansız Bedeni Derede Bulunmuştu... 4 Yaşındaki Nazlı'nın Ölüm Nedeni Belli OlduCansız Bedeni Derede Bulunmuştu... 4 Yaşındaki Nazlı'nın Ölüm Nedeni Belli OlduGüncel
Denizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı HaberDenizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı HaberGüncel

Kaynak: İHA-ANKA

Etiketler
Denizli Kayıp çocuklar
Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da Siber Operasyon: Dolandırıcılar Kıskıvrak Yakalandı Şanlıurfa’da Siber Operasyon: Dolandırıcılar Kıskıvrak Yakalandı
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Manisa'da Feci Kaza: 6 Kişi Ölümden Döndü Manisa'da Feci Kaza: 6 Kişi Ölümden Döndü
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme