Yürek Yakan Veda: Dört Yaşındaki Nazlı Toprağa Verildi

Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, misafirlik için gittiği evden oyun oynamak için ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamadı. Kamera kayıtlarıyla son olarak gittiği yön tespit edilirken, bölgeye yakın dere yatağında arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin seferber olduğu ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı arama çalışmalarından ise kahreden haber geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN KAHREDEN HABER GELDİ

28 saatlik arama çalışmalarının ardından Nazlı’nın cansız bedeni düştüğü tahmin edilen noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağında bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından 4 yaşındaki Nazlı’nın naaşı otopsi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEREDE BOĞULDUĞU BELİRLENDİ

Nazlı Şeşen'in ön otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazlı’nın cansız bedeni ailesinin ikamet ettiği Kocabaş Mahallesi’ne getirilerek helallik istendi. Bu esnada Nazlı’nın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınması için naaş Kösem Camii’ne getirilirken minin Nazlı’nın tabutunun üstüne beyaz kıyafet bırakıldı. Cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA-ANKA