Cansız Bedeni Derede Bulunmuştu... 4 Yaşındaki Nazlı'nın Ölüm Nedeni Belli Oldu
Denizli'nin Honaz ilçesinde oyun oynarken kaybolan ve cansız bedeni derede bulunan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in ön otopsi raporu çıktı. Nazlı'nın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu tespit edildi.
Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, üç gün önce evlerinin önünde oyun oynadığı sırada ortadan kayboldu. Ailenin polisi araması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda dün çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafede Aksu Deresi'nde bulundu.
SUDA BOĞULMA DIŞINDA BULGU YOK
Türkiye'yi yasa boğan olayda Nazlı'nın ön otopsi raporu bugün çıktı. Çocuğun bedeninde suda boğulma dışında bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Kız çocuğunun cenazesi bugün teslim alınıp öğle namazına müteakip Kocabaş Mahallesi’ne defnedilecek.
Kaynak: ANKA
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