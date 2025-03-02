Manisa'da Feci Kaza: 6 Kişi Ölümden Döndü

Manisa’da meydana gelen korkunç kazada 6 kişi yaralandı. Şans eseri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da Feci Kaza: 6 Kişi Ölümden Döndü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolundaki Dadağlı Kavşağı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) yönetimindeki 45 AOV 305 plakalı otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) idaresindeki 45 AGJ 037 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler H.B. ve M.B.’nin yanı sıra, araçlarda bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve F.B. (76) yaralandı.

Manisa'da Feci Kaza: 6 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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