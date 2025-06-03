Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

Benzin, motorin, LPG fiyatları zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine yeniden zam geldi. Peki, Benzin ve motorin litre fiyatı kaç lira? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Benzin Motorin
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Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor.

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Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları - Resim: 2

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden zamlandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

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Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları - Resim: 3

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde döviz ve petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak yeni fiyat değişikliklerinin olabileceğine dikkat çekiyor.

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Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları - Resim: 4

GÜNCEL RAKAMLAR

- İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 46.89 TL

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL

- İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 46.74 TL

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

- Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL

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