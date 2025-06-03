Tabela Değişti, Akaryakıta Çifte Zam! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları
Benzin, motorin, LPG fiyatları zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine yeniden zam geldi. Peki, Benzin ve motorin litre fiyatı kaç lira? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları takip ediliyor.
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden zamlandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde döviz ve petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak yeni fiyat değişikliklerinin olabileceğine dikkat çekiyor.
GÜNCEL RAKAMLAR
- İstanbul Avrupa
Benzin litre fiyatı: 46.89 TL
Motorin litre fiyatı: 46.19 TL
- İstanbul Anadolu
Benzin litre fiyatı: 46.74 TL
Motorin litre fiyatı: 46.07 TL
- Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.55 TL
Motorin litre fiyatı: 47.04 TL