Şanlıurfa’da Siber Operasyon: Dolandırıcılar Kıskıvrak Yakalandı

Şanlıurfa’da sanal ortamda vatandaşları dolandıran iki şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların Şanlıurfa’da ikamet ettiğini tespit etti. Şahısların dijital izlerini süren polis, sanal ortamda takip başlatarak adreslerini belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA