Kırklareli'de Dilencilere Operasyon! 3 Bin 400 TL Ele Geçirildi

Kırklareli'nde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı.

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Kırklareli'de Dilencilere Operasyon! 3 Bin 400 TL Ele Geçirildi

Kırklareli'nde zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde denetim yaptı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazıldı.

Diğer yandan dilencilerin üzerinden 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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