SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı

Katılımcılara "Oy verdiğiniz parti dışında ikinci parti tercihiniz hangi parti olurdu?" sorusunu soran SER-AR Araştırma'nın anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. İlk üç sıraya yerleşen partilerde sürpriz yaşanırken; AKP'nin sırası ise şaşırttı.

Eda Narin Eda Narin
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı

SER-AR Araştırma dikkat çeken bir ankete imza attı. 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 seçmen ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Oy verdiğiniz parti dışında ikinci parti tercihiniz hangi parti olurdu?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 20.2'si CHP'yi tercih ederken; ikinci sırada Zafer Partisi yüzde 17.1 ile yer aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 16.8 ile üçüncü sıraya yerleşti. AKP ise kendisine ancak dördüncü sırada yüzde 13.7 ile yer bulabildi.

İşte ankete yansıyan sonuçların tamamı:

  • CHP: Yüzde 20.2
  • Zafer Partisi: Yüzde 17.1
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 16.8
  • AKP: Yüzde 13.7
  • MHP: Yüzde 8.1
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 7.5
  • İYİ Parti: Yüzde 6.2
  • DEM Parti: Yüzde 4.3
  • Diğer: Yüzde 6.1
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Kaynak: Haber Merkezi

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