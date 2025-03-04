Cem Küçük'ten Dikkat Çeken Çıkış: Ahmet Özer İddianamesi Düştü mü?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreci ve Öcalan'ın "silah bırakma" mesajını hatırlatan Cem Küçük, Özer hakkında hazırlanan iddianamenin bir hükmünün kalmadığını belirtti.

Cem Küçük, Ahmet Özer'le ilgili bütün iddiaların Abdullah Öcalan'la alakalı olduğunun altını çizerek, "Ahmet Özer iddianamesi şu an itibariyle düşmüştür bana göre. Yani içeride tutma şansı yok. Suça karışmamış, para aktardığına dair bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber