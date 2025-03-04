Cem Küçük'ten Dikkat Çeken Çıkış: Ahmet Özer İddianamesi Düştü mü?

"Terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Cem Küçük, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısının ardından Ahmet Özer'i içeride tutacak bir neden kalmadığını ifade etti.

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Cem Küçük'ten Dikkat Çeken Çıkış: Ahmet Özer İddianamesi Düştü mü?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Cem Küçük'ten Dikkat Çeken Çıkış: Ahmet Özer İddianamesi Düştü mü? - Resim : 1

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreci ve Öcalan'ın "silah bırakma" mesajını hatırlatan Cem Küçük, Özer hakkında hazırlanan iddianamenin bir hükmünün kalmadığını belirtti.

Cem Küçük, Ahmet Özer'le ilgili bütün iddiaların Abdullah Öcalan'la alakalı olduğunun altını çizerek, "Ahmet Özer iddianamesi şu an itibariyle düşmüştür bana göre. Yani içeride tutma şansı yok. Suça karışmamış, para aktardığına dair bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TGRT Haber

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