Mehmet Uçum'dan Yeni Sürece İlişkin Dikkat Çeken Uyarı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü PKK'ya yaptığı "silah bırakma" ve " örgütü feshetme" çağrısı yapmasıyla başka bir evreye geçildiğini belirtti. Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çağrısının yalnızca PKK ile sınırlı olmadığını vurgulayan Uçum, 'bölge'deki tüm unsurları yani YPG'yi de kapsadığının altını çizdi.

Terör örgütü PKK’nın yapısının bölgedeki bütün unsurlarıyla organik bütünlüğe sahip olduğunu ifade eden Uçum, “PKK ismi şemsiye isimdir. Diğer unsurların farklı adlara sahip olması PKK şemsiyesi altında ve organik bütünlük içinde oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz. PKK’nın organik bütünlüğü; tek lider(Öcalan), ortak yönetim, ortak program, ortak politika, koordineli hareket gibi yapı taşlarından oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin PKK’nın bir unsurunu değil tüm unsurlarını tasfiye etmeye yönelik olduğunu aktaran Uçum, çağrının tüm unsurları kapsadığını belirtti.

'ŞARK KURNAZLIĞI SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın açıklamasındaki “PKK kendini feshediyor” ile kastedileninin “KCK’nın tüm kollarıyla birlikte tarih olacağı” olduğunu ifade eden Mehmet Uçum, “Yani örgütün Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm varlıklarıyla birlikte tamamen sona ermesi mesajı olduğu nettir. Aksi düşünülemez. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın deyimiyle "bir şark kurnazlığı" söz konusu olamaz” dedi.

'KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN'

“Çağrının kapsamını iyi niyetle tartışanların bu olguları dikkate alarak tartışmayı yürütmeleri elbette daha aydınlatıcı olur” diyen Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Buna mukabil çağrıyı; Türkiye karşıtı ajandalarla kasten daraltmaya çalışanlar, terör yapısı içinde emperyalist ve yayılmacı odaklarla son bir ümitle iş tutmak için çarpıtma yapanlar, çağrıdan kaçınmak için bahane üretenler, veya dar aktüel siyasi hesaplarla anlamaktan kaçınanlar da var. Bunların yaptığı hiç bir kapsam tartışmasının gerçekliği yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ‘terörle mücadelede organik bütünlük ilkesi’ esasına göre ilerlendiği net görülüyor. Bölgedeki tüm aktif terör unsurları, yapıları ve destek terör unsurlarının tamamen tasfiye edileceği konusunda kararlılık da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son yaptığı “Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider; operasyonları taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan sürdürürüz” uyarısı bu kararlılığın en büyük göstergesidir. Elbette çağrıya uyulması, kongre yapma, silah bırakma, teslim olma gibi sözlerin tutulması beklenendir. Ancak hangi yolla olursa olsun Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştiğinde Türkler, Kürtler, Araplar ve Türk Milletinin tüm bileşenleri hep birlikte kazanacaktır. Hep beraber Türkiye olma gücü daha üst seviyelere taşınacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

ÇAĞRI BÖLGEDEKİ TÜM TERÖR UNSURLARINA YÖNELİKTİR!



PKK yapısı bölgedeki bütün unsurlarıyla organik bütünlüğe sahiptir.



PKK ismi şemsiye isimdir. Diğer unsurların farklı adlara sahip olması PKK şemsiyesi altında ve organik bütünlük içinde oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz.… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 3, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi