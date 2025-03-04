CHP’de Ön Seçim Sürecinde Detaylar Belli Oldu, Kaç Üye Oy Kullanacak

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimin detayları netleşti, Partiden ön seçim kararının alınmasının ardından 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Öte yandan ön seçimde 1 milyon 650 bin parti üyesinin oy kullanacak.

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CHP’de Ön Seçim Sürecinde Detaylar Belli Oldu, Kaç Üye Oy Kullanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin 28 Ocak Salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nda, cumhurbaşkanı adayını örgüt denetimli ön seçim yöntemiyle belirleyeceklerini duyurmasının ardından, sandık başına gidecek üye sayısı netleşti.

CHP’nin yetkili organları tarafından hazırlanan “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi” kapsamında belirlenen takvime göre, oy kullanma hakkı kazanmak isteyenler için üyelik başvuruları 28 Şubat saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

1 MİLYON 650 BİN ÜYE OY KULLANACAK

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ön seçim kararının açıklanmasının ardından CHP’ye 150 bin yeni üye katıldı. Böylece, ön seçimde oy kullanacak toplam CHP üyesi sayısı 1 milyon 650 bine ulaştı.

Süreç doğrultusunda, bugün itibarıyla oy kullanacak üyelerin yer aldığı seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından basımına başlandı. Takvime göre, 13 Mart Perşembe günü basımı tamamlanan listeler ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ardından, sandık sayılarındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve sandık kurullarında görev alacak başkan ve üyelerin belirlenmesi aşamalarına geçilecek.

14 MART'TA OY PUSULALARI SEVK EDİLECEK

14 Mart Cuma günü oy pusulalarının basımı tamamlanarak ilçe başkanlıklarına sevki başlayacak. Seçmen listelerinin askıya çıkarılması, itiraz sürecinin başlaması ve sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilan edilmesi ise 16 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 18 Mart Salı günü askı süreci sona erecek, 20 Mart Perşembe günü ise sandık kurulu üyeleri, aday adaylarının veya temsilcilerinin önerdiği isimler arasından kura yöntemiyle belirlenecek. Aynı gün sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak.

Takvime göre, 21 Mart Cuma günü seçmen listelerine yapılan itirazlar merkez kurul tarafından karara bağlanacak. 23 Mart Pazar günü ise CHP üyeleri sandık başına giderek, partilerinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Örgüt denetiminde yapılacak bu ön seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 116 milletvekilinin desteğini alarak tek aday olarak yarışacak.

Kaynak: AA

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