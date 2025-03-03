AKP'ye Geçtiği Gibi Bakışı Değişti! 'Aslında Yanlış Yapmışız'

Geçtiğimiz haftalarda başka partilerden pek çok ismin AKP'ye geçmesi sonrasında partinin 23 Şubat'taki Büyük Kongresi'nde de bu isimlerden bazıları kendine MYK ve MKYK'da görev buldu. İYİ Parti'den geçen AKP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da partiye geçiş sürecini anlattı. Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarının partide asla sorgulanmadığını söyledi.

Dursun Ataş, AKP'nin çok çalışkan üyeleri olduğunu belirterek, "Kongremizde Cumhurbaşkanımız Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) layık gördüler sağ olsunlar. Orada da Kayserimizi temsil edeceğiz. AK Parti'de şunu gördüm; cumhurbaşkanının verdiği hiçbir kararı sorgulamıyorlar. Her insan 'ben şuraya layığım' diyebilir ama burada amaç memlekete hizmetse, kim bayrağı nerede taşıyabilirse ona bakılması gerekiyor" diye konuştu.

'EYT'LİLER BİZİ ÇOK SIKTI'

Muhalefet milletvekiliyken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda hükümete ısrarcı olduklarını ancak bu konuda yanlış yaptıklarını söyleyen Ataş, şöyle konuştu:

"Mecliste 500'e yakın konuşma yapmışım hem kürsü konuşması hem komisyon konuşması. Milletin bütün sorunlarını dile getirmişim, hepsinde naif bir şekilde olması gerekeni söylemişim. Bunların hiçbirinde geri adımım yok. Biz EYT konusunda çok bastırdık, ısrarcı olduk, hükümeti çok köşeye sıkıştırdık. EYT'li olanlar da bizi çok sıktı. Şimdi geldiğimiz noktada ne EYT'den emekli olanlar memnun, devlete de ekstra külfet getirdi. Bu işte ben daha kademeli geçilebileceği kanaatine daha sonradan ulaştım. Şu an baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin o olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA