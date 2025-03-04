DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın çağrısının ardından neler yapılacağı konusunda tartışmalar sürerken, DEM Parti kaynakları beklentilerini açıkladı. Hızlı bir biçimde somut demokratikleşme adımlarının atılmasını bekleyen DEM Partililerin Selahattin Demirtaş ve kayyım vurgusu dikkat çekti.

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DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ardından Ankara’da siyasi trafik hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın çağrısından ardından ”Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca, doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası gözler yeni süreçte atılacak adımlara çevrildi.

DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı - Resim : 1

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, DEM Partili kurmaylar da silah bırakmanın önemli bir dönemeç olduğunu ve şimdi hızlı bir biçimde somut demokratikleşme adımlarının atılmasını beklediklerini vurguladı. Bu konuda sorumluluğun devlet ve iktidara düştüğünün altını çizen kaynaklar, başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm muhalefetin de sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı - Resim : 2

'DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLEBİLİR'

DEM Parti kaynakları, Meclis’te özel yetkili bir komisyon kurulması, hasta tutukluların tahliyesi, Selahattin Demirtaş dahil bazı siyasetçilerin de sadece siyasi irade gösterilerek serbest bırakılmasının bu adımların başında geldiğini aktardı. Selahattin Demirtaş ve daha pek çok siyasetçi için kesinleşmeyen kararlar olduğu ve AİHM'in de kararlarının uygulanabileceği ifade edildi.

'KAYYIMDAN DÖNÜLEBİLİR'

Öte yandan yerine kayyım atanan belediye başkanlarının da yasal düzenleme yapılmadan önce görevlerine dönebileceğinin altını çizen kaynaklar, Belediye Kanunu’ndaki ’görevden uzaklaştırma’ maddesine değindi. Söz konusu maddeye göre kayyım kararının iki ayda bir incelendiğini, iki ayın sonunda belediye başkanının görevine dönmesine veya kayyımın devamına karar verildiğini belirtti. DEM Partili bir kaynak, “2 ayda bir verilen bu karar ’göreve iade’ olursa yerine kayyım atanan tüm belediye başkanları kısa zamanda görevlerine geri döner” ifadesini kullandı.

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Kaynak: Gazete Duvar

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Abdullah Öcalan DEM Parti Selahattin Demirtaş
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