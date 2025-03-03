Selahattin Demirtaş'ın Son Fotoğrafı Yayınlandı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, katıldığı yayında eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatı dolayısıyla özel izin alarak İstanbul'a gelen Selahattin Demirtaş ile fotoğrafını gösterdi.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HaberTürk'te katıldığı programda Demirtaş'ın son görüntülerini paylaştı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ameliyat olması nedeniyle refakatçi olduğunu belirten Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de geçmiş olsun telefonu ettiğini bildirdi.

Kaynak: Habertürk