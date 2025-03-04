Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

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Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki

27 Şubat'ta sabaha karşı evine düzenlenen baskınla "ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Köseler'in tutuklanmasına CHP lideri Özgür Özel'den sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in dört gün gözaltında tutulduktan sonra siyasi bir kararla tutuklanması, iktidarın niyetinin adaleti katletmek olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Köseler'in adresinin belli olduğunu söyleyen Özel, ailesinin yanında saat 04.00'te gözaltına almanın ve 'yıldırmak' için 4 gün gözaltında tutmanın siyasi bir tercih olduğunu kaydetti.

"DÜŞMAN HUKUKU UYGULUYORLAR"

Özel, "İktidar, Türkiye’nin dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini yerle bir eden hukuksuz uygulamalarla, en büyük zararı güzel ülkemize vermektedir. Biz, adaleti her gün biraz daha çürüten, kendinden olmayan herkese düşman hukuku uygulayan bu iktidarın korkaklığına teslim olmayacağız. Hangi bedeli ödememiz gerekirse gereksin, o sandığı milletin önüne getireceğiz ve ülkemizin üstüne karabasan gibi çöken bu darbe ittifakının, Türkiye’nin önünü daha fazla tıkamasına izin vermeyeceğiz." diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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