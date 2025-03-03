CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat saat 04.00 sıralarında evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” gösterilmişti.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Öğle saatlerinde savcılık ifadeleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. 4 kişi hakkında da adli kontrol talebinde bulunuldu.

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Savcılığın tutuklama talep ettiği diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihe 'İstanbul Hukuksuzluğu' diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifadesinin alınması ve ardından tutuklanması, hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukukun; baskılardan uzak, tarafsız ve şeffaf şekilde işlemesi gerekir. Seçimle göreve gelmiş bir belediye başkanının böyle bir süreçle karşı karşıya kalması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların iradesine de müdahale anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı herkes için güvence altına alınmalı; tutuksuz yargılama esas olmalıdır" dedi.

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Kaynak: AA

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