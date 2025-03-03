Özgür Özel’den Başak Demirtaş’a Geçmiş Olsun Telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile telefonda görüştü. Özel, bir ameliyat geçiren Başak Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat geçirmişti. Selahattin Demirtaş'ın özel izinle refakat ettiği Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.
CHP Genel Başkanı Özel, Başak Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: