İmralı Heyetinden Adnan Menderes'in Mezarına Ziyaret

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşen DEM Parti heyeti Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etmiş. 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret eden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın mezarlık ziyaretindeki fotoğrafları paylaşıldı.

İmralı Heyetinden Adnan Menderes'in Mezarına Ziyaret

DEM Parti'nin İmralı heyetinin geçtiğimiz günlerde İmralı'ya yaptığı 3. ziyaretin ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖNDER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Çağrının ardından PKK terör örgütü ateşkes ilan ederken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

ADNAN MENDERES'İN MEZARINI ZİYARET ETMİŞ

Önder, 60 darbesinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Mezarlık ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

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Kaynak: Habertürk

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