Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Dahil 18 Kişi İçin Tutuklama Talebi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. 4 kişi hakkında da adli kontrol talebinde bulunuldu.
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında bir gelişme yaşandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı‘nda ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
4 şüpheli halkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
Kaynak: DHA
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