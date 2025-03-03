Bahçeli Demirtaş Görüşmesi Sonrası Şamil Tayyar Eski Mahallesini Fena Bombaladı: Sizi Gidi Fincan Beyinliler

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aramasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eski mahallesine sert sözlerle yüklenen Tayyar, "Sizi gidi fincan beyinliler" ifadesini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Bahçeli Demirtaş Görüşmesi Sonrası Şamil Tayyar Eski Mahallesini Fena Bombaladı: Sizi Gidi Fincan Beyinliler

Geçtiğimiz ay kalp kapakçığından geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine giren ve dönemde yaptığı telefon görüşmeleriyle dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahçeli Demirtaş Görüşmesi Sonrası Şamil Tayyar Eski Mahallesini Fena Bombaladı: Sizi Gidi Fincan Beyinliler - Resim : 1

GÖRÜŞME 1 MART'TA GERÇEKLEŞTİ İDDİASI

Bahçeli’nin görüşmede Demirtaş’a teşekkür ettiği belirtilmişti. İddiaya göre iki isim arasındaki görüşmenin, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın geçirdiği operasyonun ardından; 1 Mart tarihinde Selahattin Demirtaş eşine hastanede refakat ederken gerçekleştiği belirtildi.

Bahçeli Demirtaş Görüşmesi Sonrası Şamil Tayyar Eski Mahallesini Fena Bombaladı: Sizi Gidi Fincan Beyinliler - Resim : 2

ESKİ MAHALLESİNE SERT SÖZLER

Bu gelişmenin ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından gerçekleşen telefon görüşmesine dair paylaşımda bulundu. Tayyar’ın, paylaşımında kendi mahallesine yönelik sert ifadeler kullanması ise dikkat çekti.

Tayyar, “Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında, geçmiş dönemde Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik yapılan ahlaksız yorumlara tepki gösterdiği paylaşımları hatırlattı.

Bahçeli Demirtaş Görüşmesi Sonrası Şamil Tayyar Eski Mahallesini Fena Bombaladı: Sizi Gidi Fincan Beyinliler - Resim : 3

‘SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ’

Tayyar, o dönem kendisinin “teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın” diyerek linç edilmeye kalkışıldığını ve bu kapsamda on binden fazla tivit atıldığını anımsatarak, “Mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…” ifadelerini kullandı.

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