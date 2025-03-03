İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan İki Bakana Soru Önergesi, 'Vaatler Neden Hala Yerine Getirilmedi?'

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği vaatleri hatırlatarak 2 soru önergesi hazırladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soru önergesi veren Yeneroğlu, bakanlara anayasal sorumluluklarını hatırlattı.

Yeneroğlu, önergesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a şu soruları sordu:

1. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımıza seçim döneminde verdiği araçların yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadi neden yerine getirilmemiştir?

2. Bahsi geçen vaat ne zaman yerine getirilecektir? Vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

3. İlgili çalışmalar varsa bunun için belirlenmiş takvim kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

4. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?

5. Anayasamızın 98’inci maddesinde soru önergelerinin en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiği hüküm altına alınmışken 7/299 ve 7/6296 esas numaralı soru önergelerime aylarca cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

Yeneroğlu, önergesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ise şu soruları sordu:

1. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza seçim döneminde verdiği yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması vaadi neden yerine getirilmemiştir?

2. Bahsi geçen vaat ne zaman yerine getirilecektir? Önceki soru önergelerime verilen tek cümlelik cevapta belirtildiği üzere “konu hakkında yürütülmeye devam eden çalışmaların” mevcut durumu nedir? Vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir?

3. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?

4. Anayasamızın 98’inci maddesinde soru önergelerinin en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiği hüküm altına alınmışken 7/264 ve 7/6241 esas numaralı soru önergelerime aylarca cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

Kaynak: Haber Merkezi