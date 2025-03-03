İşte 150 Günlük İmralı Süreci: Tokalaşmayla Başladı, Ateşkes İlanı Geldi

Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce Meclis’te DEM Partili yetkililerin elini sıktığı sonra ise partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısında bulunmasının ardından yeni bir döneme girildi.

DEM Parti’nin İmralı heyeti, terör örgütü lideri Öcalan ile yaptığı 3 görüşmenin ardından, Öcalan’ın PKK’ya yaptığı ‘silah bırakma ve kendini feshetme’ çağrısını 27 Şubat’ta kamuoyuna okudu. Bu açıklamadan iki gün sonra ise PKK’dan ‘ateşkes’ açıklaması geldi.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, kamuoyunda ‘İmralı süreci’ olarak bilinen süreçte özetle şunlar yaşandı.

1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze ve Lübnan’dan sonra gözünü Türkiye’ye çevireceğine ve ‘millet olarak iç cepheyi kuvvetlendirmek’ gerektiğine yönelik bir açıklama yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli’nin DEM Partili yöneticilerle el sıkışması yeni bir dönemin fitilini ateşledi.

8 Ekim’e gelindiğinde Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki açıklamasında “Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir” diyerek kararlılığını vurguladı. Aynı gün DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açıklamasında, “Biz onurlu bir barış istiyoruz” ifadelerini kullanarak, müzakereye ve diyaloga açık olduklarını vurguladı.

9 Ekim’e gelindiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin açıklamalarına destek verdi ve “Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

15 Ekim’de Bahçeli yine partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a seslendi ve "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çıkışında bulundu. Bahçeli, uzattığı elin ‘samimi ve iyi niyetli bir el’ olduğunu vurguladı. Bahçeli’nin açıklamasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz de Öcalan’ın ne söyleyeceğini merak ediyoruz” dedi ve Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılmasını istedi.

TARİHİ ÇAĞRI 22 EKİM’DE GELDİ

22 Ekim 2024 tarihine gelindiğinde, Bahçeli tarihi açıklamasına imza attı. Öcalan’a TBMM çatısı altında konuşma çağrısı yapan Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” dedi.

Bahçeli bu açıklamasında ‘umut hakkı’nı da gündeme getirirken, Öcalan’ın gerekli çağrıyı yaptığı takdirde “umut hakkıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önünün ardına kadar açılsın” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin bu çağrısı Türkiye siyasetinde şok etkisi yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı gün yaptığı açıklamada “Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu gelişmeleri ‘fırsat penceresi’ olarak nitelendirdiğini belirtti.

23 Ekim’de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’ne (TUSAŞ) bir terör saldırısı gerçekleştirilirken 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Terör örgütü PKK’dan yapılan açıklamada, bu eylemin ‘otonom’ bir grup tarafından yapıldığı ve Türkiye’nin siyasi gündemiyle bir ilişkisi olmadığı savunuldu.

24 Ekim’de Bahçeli’nin çağrısının ardından Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Urfa milletvekili Ömer Öcalan yıllar sonra İmralı’ya yapılan ilk ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyarette Öcalan, meseleyi çatışma zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebileceğinin sinyalini verdi.

30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin tarihi sözlerine ilişkin bir kez daha konuştu ve “Sayın Bahçeli’nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük imkan ele geçirdik. Bu fırsat penceresinin, millet ve siyaset kurumu tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Terörün bitmesi çağrısıyla bir çok açıklama yapılırken, bu dönemde Esenyurt, Mardin, Batman, Urfa-Halfeti, Derim ve Ovacık gibi birçok belediyeye kayyım atandı.

26 Kasım’da konuşan Bahçeli, DEM Parti ile İmralı arasında yapılacak görüşmeyi beklediklerini ve çağrılarını tekrarladıklarını belirtti.

7 Aralık’ta Suriye’nin başkenti Şam, HTŞ tarafından ele geçirildi ve Beşar Esad resmen devrildi. Bu gelişmenin ardından 14 Aralık’ta konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler” diye konuştu.

İMRALI’YA İLK ZİYARET

28 Aralık’ta İmralı’ya ilk ziyaret gerçekleşirken heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. İl ziyaretin ardından Öcalan “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" mesajını verdi. Heyet, ilk görüşmenin ardından Meclis’te birçok siyasi partiyle bir araya gelirken, cezaevindeki eski parti liderlerine de bir dizi ziyaret yaptı.

14 Ocak’ta Devlet Bahçeli, İmralı ile yapılacak olan ikinci görüşmede ‘PKK’nın varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı açıklamalılar” ifadelerini kullandı. 18 Ocak’ta Erdoğan partisinin Mersin İl Kongresi’ndeki açıklamasında, “sürecin nihai aşamaya yaklaştığını” söyledi.

22 Ocak’ta İmralı heyeti, adaya ikinci ziyaretini yaptı. Bu ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Öcalan’ın çalışmalarının devam ettiği ve hazırlıkların ardından kamuoyuna açıklamaların yapılacağı belirtildi.

28 Ocak’ta Bahçeli bir açıklama daha yaptı ve “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir” diye konuştu.

4 Şubat’a gelindiğinde DEM Parti cephesinden bir açıklama daha geldi. Bakırhan, Öcalan’ın tarihi bir çağrı yapacağını belirtti.

27 Şubat’a gelinirken birçok kentten kayyım haberleri gelmeye devam etti. DEM Parti cephesi atanan kayyımlar için “Siz bugün Van’a kayyum atayarak var olan diyalog sürecini dinamitlemeyi mi hedefliyorsunuz?” sorusu gündeme getirildi.

‘PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR’

27 Şubat’ta İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Özgür Erol yer aldı. İmralı’daki son görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajı kamuoyu ile paylaşıldı. Öcalan mesajında “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerini kullandı.

1 Mart’ta, Öcalan’ın açıklamasının ardından terör örgütü PKK ateşkes ilan etti. Ateşkes açıklamasında çağrısının içeriğine olduğu gibi katıldıklarını belirtilirken, “kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, “Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır” dedi. Erdoğan uzatılan elin havda kalması halinde ‘yumrukların daima hazır’ olduğunun altını çizdi.

Bahçeli de yaptığı yazılı açıklamada, Öcalan’ın DEM Parti heyeti tarafından okunan açıklamasının baştan sona değerli olduğunu vurguladı.

Tuncer Bakırhan da Öcalan’ın çağrısının ardından MHP lideri Bahçeli’nin kendisini telefonla aradığını ve ‘Türkiye’yi birlikte demokratikleştireceğiz’ dediğini söyledi.

Kaynak: Duvar