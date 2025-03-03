Beykoz Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme

Beykoz Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Beykoz Belediyesi soruşturmasında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu kişiler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

NE OLDU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat'ta sabah erken saatlerde evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” gösterildi.

Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak torbalarla emniyete götürdü.

Başkan Köseler'in gözaltına alınmasıne tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz'da yaptığı açıklamada, "Bu zulüm haksızlık, hukuksuzluk var diye çektirilmiyor. Yapılmasının tek sebebi var. Koltuğunu kaybetme korkusu. Halkın önüne gelecek olan ilk sandık, bunları evlerine gönderecek" dedi.

Kaynak: İHA-ANKA