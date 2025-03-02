Nizami Alem Ocakları'nda Görev Değişimi

Milli Yol Partisi'nin gençlik kanadı olan Nizami Alem Ocakları'nda görev değişimi yaşandı. Nizami Alem Ocakları Genel Başkanı Bahadır Yılmaz'ın, Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığına atanması nedeniyle Genel Başkanlığı görevine Serdar Çolak getirildi.

Nizami Alem Ocakları'nda Görev Değişimi

Görev değişimine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milli Yol Partisi'nin gençlik kanadı Nizami Alem Ocakları Genel Başkanı Bahadır Yılmaz, Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı, Yılmaz'ın yerine ise Serdar Çolak getirildi.

Görevi devreden eski Genel Başkan Bahadır Yılmaz, yaptığı konuşmada, Nizami Alem Ocakları’nın bugüne kadar yürüttüğü milli ve manevi çalışmalara dikkat çekerek, yeni dönemde de teşkilatın aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edeceğine inandığını belirtti. Ayrıca, teşkilat mensuplarına bugüne kadar verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Nizami Alem Ocakları'nda Görev Değişimi - Resim : 1

Yeni Genel Başkan Serdar Çolak ise konuşmasında adaletin temsilcisi olduklarını, mazlumun yanında ve zalimin karşısında dimdik duracaklarını ifade ederek, "Bu yol, ilim ve irfan sahiplerinin yürüdüğü bir yoldur. Bizler de bu kutlu yürüyüşte davamızdan ve değerlerimizden asla taviz vermeden, her zaman hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: ANKA

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