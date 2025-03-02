Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş: Anketlerde Aradaki Fark Açılıyor

Saros Araştırma, 2025 Şubat ayı için hazırladığı 'Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

05-19 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırma kapsamında 26 büyükşehir, 4 il, 146 ilçede toplam 9782 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) ve anket linki paylaşıldı.

Araştırma 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 1,18 hata payı ile düzenlendi.

Vatandaşlara "Bu pazar muhtemel bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçime iki aday girerse oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" şeklinde iki olasılık soruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ İSMİN GERİSİNDE KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı olasılıkta vatandaşların yüzde 45,6’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tercih ederken yüzde 54,4’ü Ekrem İmamoğlu’ndan yana tercihte bulundu.

İkinci alternatif olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıştığı koşullardaki tercihleri sorulan vatandaşların yüzde 43,4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana tercihte bulunurken yüzde 56,6’sı ise Mansur Yavaş’ı tercih edeceklerini ifade etti.

Bu sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Mansur Yavaş’ın hem de Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kalması dikkat çekti.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" oldu.

Buradaki sonuçlara göre ise CHP yüzde 31,3 ile birinci parti olurken AKP yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü olurken MHP ise yüzde 8,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer partilerin sonuçları ise şu şekilde oldu:

İYİ Parti: Yüzde 6,8

YRP: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

TİP: Yüzde 1,4

DEVA: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,3