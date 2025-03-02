Son Ankette Halkın Yarısı Hem Fikir, Türkiye İçin En Büyük Tehdit Ne?

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ve sonrasında araştırma şirketleri sokağın nabzını ölçmeye devam ederken MetroPOLL Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayınladı.

28 ilde, 16-20 Ocak tarihleri arasında 1281 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit hangi ülkeden gelmektedir?” sorusu soruldu.

EN BÜYÜK TEHDİT ABD ÇIKTI

MetroPOLL Araştırma’nın paylaştığı anket sonuçlarına göre, Türkiye’de halkın yüzde 52,5’inin en büyük tehdit olarak ABD’yi gördüğü ortaya çıktı.

"Türkiye için en büyük tehdit" başlığıyla yapılan ankette ülkelerin tehdit unsuru olarak görülme oranları şöyle:

ABD: Yüzde 52,5

İsrail: Yüzde 19,2

Suriye: Yüzde 3,0

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

ABD, İsrail ve Suriye’yi ise sırasıyla Rusya, İran, Yunanistan, Almanya ve Çin takip etti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 12,1’i bir görüş bildirmedi.

Halkımızın diğer ülkelere yönelik tehdit algısı. pic.twitter.com/BZtUPDofko — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi