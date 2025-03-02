AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya’da AKP İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında konuşan Yayman, "Deprem bölgemizin Hatay’ımızın dertlerine sözcülük etmeye, memleketimizin sorunlarını çözmek gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, Cumhur ittifakımız adına söylüyorum son depremzede evine girene kadar biz gece gündüz çalışmaya ve milletimizin yanında olmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı

'23 YILDIR BÖYLE MANZARAYA İZİN VERİLMEDİ'

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan gergin görüşmeye de değinen Yayman, “Allah’a hamdolsun ki bizim Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi" dedi

2027 KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışını hatırlatan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız” dedi.

Kaynak: İHA