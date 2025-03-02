Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Yağmur Geliyor, Şemsiyenizi Hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya’nın batısında yağış bekleniyor. Yağışlar, çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Ayrıca, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, sis ve pus da yer yer etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğundan, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Son günlerde yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluştu. Bu bölgelerde özellikle eğimli alanlarda çığ tehlikesinin arttığı belirtilirken, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olabilir.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli: Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

Ege Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

İzmir, Muğla: Bulutlu.

Afyonkarahisar, Denizli: Gece saatlerinden itibaren yağışlı.

Akdeniz Bölgesi

Öğleden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.

Adana, Hatay, Mersin: Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya: İç kesimlerde öğleden sonra, genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey kesimleri ile Konya’nın batısında akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Ankara, Eskişehir: Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

Konya: Batı kesimleri akşam saatlerinde yağışlı.

Sivas: Gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi

Bölgenin Batı ve Orta kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, ayrıca çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bolu, Düzce, Zonguldak, Sinop: Akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Samsun, Amasya: Gece saatlerinde yağışlı.

Trabzon, Artvin: Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Çığ tehlikesi devam ediyor.

Erzurum, Kars, Malatya, Van: Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt: Parçalı ve çok bulutlu.

Kaynak: DHA