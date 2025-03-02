Dilan ve Engin Polat Yeniden Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan sosyal medya ihbarları üzerine gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat hastaneye götürülürken yakınları gazetecilerin önüne set oluşturdu.

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Dilan ve Engin Polat Yeniden Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine yapılan ihbarları değerlendirerek harekete geçti. Söz konusu görüntülerde yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, bu kişiler için "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Dilan ve Engin Polat Yeniden Gözaltına Alındı - Resim : 1

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat, gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye götürülen Polat çifti, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Kontroller sırasında çiftin yakınlarının, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla önlerine geçerek set oluşturduğu gözlendi.

Dilan ve Engin Polat Yeniden Gözaltına Alındı - Resim : 2

ÇİFTİN İLK TEPKİSİ

Engin Polat, gözaltına alınmadan önce yaptığı ilk açıklamada, "Ben ve ailemin başı dik" dedi. Dilan Polat ise gözaltı kararına ağlayarak tepki göstermişti.

Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Hakkımızda gözaltı kararı çıkmış. Muhtemelen gelirler. Alın götürün. Saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın. Canımı da alın; ama artık bırakın beni. Bu iftiralardan sebep yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım. Artık bıktım” dedi.

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Kaynak: DHA

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