Dilan Polat ve Bahar Candan Arasında Büyük Kaos! Videosunu Görür Görmez Mesajını İfşaladı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Bahar Candan arasında yaşanan büyük kaos ortalığı karıştırdı. Dilan’ın ‘Bahar’ videosu sonrası iki fenomen arasında resmen soğuk savaş başladı. İşte herkesin merakla takip ettiği kaosun detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Dilan Polat ve Bahar Candan Arasında Büyük Kaos! Videosunu Görür Görmez Mesajını İfşaladı

Cezaevinde aynı koğuşta kaldığı öğrenilen Dilan Polat ve Bahar Candan bugüne kadar bu konu hakkında hiç konuşmamış, birbirlerinin ismini dahi anmamışlardı. Uzun süren sessizliğin ardından Dilan Polat’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dilan Polat ve Bahar Candan Arasında Büyük Kaos! Videosunu Görür Görmez Mesajını İfşaladı - Resim : 1

'9 AY BU SESLERİ DUYDUM'

Her ne kadar eskisi gibi sosyal medyada aktif olmayacağını söylese de Dilan Polat sözünü tutamadı yine videolarını sıraya dizdi. Videoları arasında reklam paylaşımları da yapan Polat, dün aynı cezaevinde kaldığı Bahar Candan’ın taklidini yaptığı bir video yayınladı. Videoda Candan’ın konuşma şeklini taklit eden Polat, “9 ay bu sesleri duydum” notunu düştü.

Dilan Polat ve Bahar Candan Arasında Büyük Kaos! Videosunu Görür Görmez Mesajını İfşaladı - Resim : 2

'EN YAŞLI FANIM'

Polat’ın bu videosu sonrası deliye dönen Bahar Candan, “Sal beni en yaşlı fanım” diyerek Dilan Polat’ın kendisine attığı mesajı ifşaladı. Mesajda Dilan’ın Bahar’a “Ya Bahar yiyeceğim seni” yazdığı görüldü.

Dilan Polat ve Bahar Candan Arasında Büyük Kaos! Videosunu Görür Görmez Mesajını İfşaladı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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