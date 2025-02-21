Dilan Polat Hande Yener'i Yerin Dibine Soktu, Kendisine Yapılanı Affetmedi

Cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Dilan Polat, bu kez de ünlü şarkıcı Hande Yener’e yaptığı sitemle gündem oldu. Polat, kendisini engelleyen Hande Yener’e öyle şeyler söyledi ki… İşte Polat’ın yeni kaosunun detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Dilan Polat Hande Yener'i Yerin Dibine Soktu, Kendisine Yapılanı Affetmedi

Cezaevinden tahliye edildikten sonra sosyal medyada videolarını art arda sıralayan ünlü fenomen Dilan Polat, son paylaşımında ünlü şarkıcı Hande Yener'e sitem etti. Polat, bir dönem özel davetlerinde sahne alan Yener'i hesap sorarak “Cezaevindeyken özlüyorum dedi, şimdi engellemiş” dedi.

Dilan Polat Hande Yener'i Yerin Dibine Soktu, Kendisine Yapılanı Affetmedi - Resim : 1

'NE MANA HANDE?'

Polat, çektiği bir videoda “Hande Yener bizim tüm özel günlerimize geldi, parasını da ödedi. Cezaevindeyken 'çok özlüyorum' diye tweet attığını gördüm ama ben çıktıktan sonra beni engellemiş. Ne mana Hande?” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat Hande Yener'i Yerin Dibine Soktu, Kendisine Yapılanı Affetmedi - Resim : 2

HER KUTLAMADA SAHNEDEYDİ

Dilan Polat’ın gösterişli partilerinde sık sık yer alan Hande Yener, 2022'de Dilan Polat'ın 2023'te Times Meydanı'na reklamla verilen doğum günü kutlamasında da sahne almıştı. Yener’in sürpriz partiler, evlilik yıldönümleri ve özel organizasyonlarda mikrofon başına geçtiği görülmüştü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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