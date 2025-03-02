Durdurulan Araçtan 10 Kaçak Göçmen Çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.

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Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı kara yolundaki Balık Bendi uygulama noktasında, 34 ERV 449 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Polis ekipleri, sürücü F.N.S.'nin aracında yaptığı kontrollerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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