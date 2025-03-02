Polat Çiftine Gözaltı Kararı! Engin Polat ve Dilan Polat'tan İlk Tepki

Engin Polat eşi Dilan Polat, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ve eşi Hazal Erdoğan hakkında sosyal medyada yayınladıkları bir video sebebiyle "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, şüpheliler için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"X sosyal medyada paylaşım yapılan bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detayli bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan isimli şahıslar olduğu ayrıca bahse konu videoyu çeken şahsın Dilan Polat isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile gözaltı talimatı verilmiştir."

GÖZALTI KARARINA DİLAN POLAT'TAN İLK TEPKİ

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında çıkan gözaltı kararına ağlayarak tepki gösterdi.

Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Hakkımızda gözaltı kararı çıkmış. Muhtemelen gelirler. Alın götürün. Saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın. Canımı da alın; ama artık bırakın beni. Bu iftiralardan sebep yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım. Artık bıktım” dedi.

ENGİN POLAT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Engin Polat, hakkında başlatılan soruşturma sürecinde yaptığı ilk açıklamada "Ben ve ailemin başı dik" dedi.

Kaynak: ANKA