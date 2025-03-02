Teravih Namazında Gaz Kaçağı! 16 kişi Hastanelik Oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde teravih namazı esnasında rahatsızlanan kişiler olması üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Ekipler camide doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklı karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Kaçaktan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teravih Namazında Gaz Kaçağı! 16 kişi Hastanelik Oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camii’nde teravih namazı kılınırken cami cemaatinden rahatsızlanan kişiler oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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