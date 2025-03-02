Bahçeli'den Demirtaş'a Kritik Telefon

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığını söyledi.

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Bahçeli'den Demirtaş'a Kritik Telefon

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, örgüte "kendini feshetme" çağrısı yapmasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Son olarak Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını ifade etti.

İddia sonrası açıklama yapan DEM Parti kaynakları ise, kendilerine henüz böyle bir bilginin gelmediğini belirterek teyit edemediklerini söyledi.

'UZUN ÖMÜRLER' DİLEMİŞTİ

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "uzun ömürler" dilemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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