Özgür Özel'den 3 Bakana Bolu Çıkışı! 'Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Susuyorlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişiye mezar olan otel yangınının yaşandığı Kartalkaya’daki anma töreninde önemli açıklamalar yaptı.

40 gün sonra yeniden hesap sormak için Bolu’ya geldiklerini belirten Özgür Özel “Hiçbir şey olmamış gibi susan Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı. Tuhaf ölümler ülkesi burası. Bir daha basit ölümlerle kimsenin canı yanmasın diye hesap sormak zorundayız. Hala o bakanı görevde tutan cumhurbaşkanına ben ne diyeyim?” diyerek seslendi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Raporu teslim etmek için geldiler, Ankara’dan buraya bir baskı olduğu biliniyordu biz de takip ediyorduk.

Burası belediyenin sorumluluğunda değil. Belediye vaktinde ruhsat vermiş bir daha denetim yapma zorunluluğu yok deniliyor.

Buraya gelmesi gereken Turizm Bakanı. Gelecek yangınla ilgili rapor isteyecek. Bilirkişilere suç işletmeye çalıştılar. Hepsi görevden affını istedi onlar imza atmadı. Biz ifşa edince korsan dediler.

Hiçbir şey olmamış gibi susan Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı. Tuhaf ölümler ülkesi burası. Maalesef bu ülkeyi yönetenler filanca üzerinden birbirlerine bağlı olduğu için sistem en yukarılara gelmesin diye hala hesap sormuyorlar? Bu kişiyi görevde tutuyorlar.

40 gün sonra yine buradayız. Mezarlıkları ziyaret edeceğiz. Bir daha basit ölümlerle kimsenin canı yanmasın diye hesap sormak zorundayız. Bu kadar büyük duygusuzluklar, pişkinlikler ülkesi haline geldik. Hala o bakanı görevde tutan cumhurbaşkanına ben ne diyeyim?

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: ANKA